عماري زايد: «الوفاق» حريصة على دعم القائمين على كتاب الله

قال محمد عماري زايد، وزير التعليم المكلف في «حكومة السراج» ونائب رئيس المجلس الرئاسي، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب، إن حكومة الوفاق حريصة على دعم القائمين على خدمة القرآن الكريم، على حد قوله.

جاء ذلك خلال تكريم محمد عماري، الفائز بالترتيب الأول في مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية، الشيخ “عبدالرحمن مجلي”، خلاله استقباله اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء.

وزعم “عماري”، إن تفوق الشيخ “عبدالرحمن”، أسعد الليبيين، مشيدًا بتمثيله المشرف، معبرا عن تقديره للجهود العظيمة للقائمين على العناية بحفظ كتاب الله، وتشجيع الناشئة على حفظه، ليكونوا بذرة طيبة في مجتمعهم.

وادعى دعم حكومة الوفاق الوطني، للقائمين على خدمة القرآن الكريم و المشاركين في مسابقات قرآنية وفعاليات وبرامج ذات صلة بتنشيط حفظ وتلاوة الكتاب العزيز.