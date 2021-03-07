مالية الوفاق: تسليم أذونات مرتبات يناير وفبراير لـ«المركزي»

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تسليم أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير إلى إدارة العمليات المصرفية التابعة للمصرف المركزي، حسب منشور صادر عن الوزارة.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن بيان صادر عن المصرف المركزي تنفيذ رواتب شهري يناير وفبراير 2021؛ تفاديًا لتأخر صرف مرتبات المواطنين جراء عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري، وتقديرًا لحالة الضرورة.

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وفي البيان نفسه، أوضح المركزي أنه بادر في 24 يناير الماضي بتقديم مقترح لترتيبات مالية موقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير 2021، والاتفاق مع وزارة المالية في حكومة الوفاق بمشاركة الأطراف المالية.

في المقابل، قالت وزارة المالية بالحكومة الموقتة إن سبب تأخير المرتبات الخاصة بشهري يناير وفبراير سببه «رفض مصرف ليبيا المركزي تنفيذ وعوده بتمويل حسابات الوزارة بالاقتراض لتغطية المرتبات إلى حين اعتماد الميزانية 2021، بحجة عدم وجود تغطية مالية».

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