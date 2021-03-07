مصلحة المطارات تدرس استئناف الرحلات بين ليبيا ومالطا

بحث مساعد رئيس مصلحة المطارات بحكومة الوفاق، محمد فساطوي، مع وفد من الطيران المدني المالطي سبل تعزيز التعاون المشترك.

وناقش الإجراءات التشغيلية والتدابير الأمنية المتخذة بمطار معيتيقة الدولي عند مغادرة واستقبال الرحلات الجوية، ومدى التقيد بتطبيق المعايير الدولية الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، في إطار التنسيق لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

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