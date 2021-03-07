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مصلحة المطارات تدرس استئناف الرحلات بين ليبيا ومالطا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث مساعد رئيس مصلحة المطارات بحكومة الوفاق، محمد فساطوي، مع وفد من الطيران المدني المالطي سبل تعزيز التعاون المشترك.
وناقش الإجراءات التشغيلية والتدابير الأمنية المتخذة بمطار معيتيقة الدولي عند مغادرة واستقبال الرحلات الجوية، ومدى التقيد بتطبيق المعايير الدولية الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، في إطار التنسيق لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

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قناة ليبيا

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  • كل ما يحصل من التخصيص والشركات الخاصة والغباء حتى ضاعت هيبة الدولة الليبية – وعزم وجود محاسبة لهذه التحاوزات – وحتى بعض الدول مثل الامارات مثلا لا تسمح لقطاع خاص بالتصرف في علاقاتها الدولية من ناحية الطيران المدني والخطوط الجوية الاماراتية –
    هذه الأمور لا تتبع مصالح خاصة –
    هذه شءون دولية – وتتبع الادارة العامة لوزارة الخارجية الليبية والعلاقات الدولية –
    ومن المعروف دوبلوماسيا ان العلاقات بين الدول تلزم الاحترام المتبادل للأعراف بين الدول – وليس للمصالح التجارية او مصالح شخصية – ربما تسبب مشاكل وخلافات بين الدول –
    ومن المهم على الادارة والمتابعة الليبية تخصيص ادارة متابعة ومحاسبة لكل الشركات الطيران الخاصة في ليبيا –
    والاعتماد على القطاع العام الخدمات الجوية الليبية بين ليبيا والدول الاخرى وتحسينه – مثلا لا تستطيع جهة معينة خاصة التكلم او التعامل مع الدول الاخرى – من هذه الناحية – حتى ولى كان النواب انفسهم او احزاب او غيره
    لان الموضوع هو علاقات دولية – حيث يوجد سفراء ومندوبين وطلاب ومهاجرين ليبيين فالخارج – وهم ليسوا ملزمون او معنيين بالتعامل مع شركات خاصة تتكلم باسم الدولة انما التعامل المباشر مع القطاع الدولي العام للطيران الليبي والشركة الليبية الجوية للخطوط الجوية الليبية –

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