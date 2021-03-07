مصلحة المطارات تدرس استئناف الرحلات بين ليبيا ومالطا

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تعليق
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كل ما يحصل من التخصيص والشركات الخاصة والغباء حتى ضاعت هيبة الدولة الليبية – وعزم وجود محاسبة لهذه التحاوزات – وحتى بعض الدول مثل الامارات مثلا لا تسمح لقطاع خاص بالتصرف في علاقاتها الدولية من ناحية الطيران المدني والخطوط الجوية الاماراتية –
هذه الأمور لا تتبع مصالح خاصة –
هذه شءون دولية – وتتبع الادارة العامة لوزارة الخارجية الليبية والعلاقات الدولية –
ومن المعروف دوبلوماسيا ان العلاقات بين الدول تلزم الاحترام المتبادل للأعراف بين الدول – وليس للمصالح التجارية او مصالح شخصية – ربما تسبب مشاكل وخلافات بين الدول –
ومن المهم على الادارة والمتابعة الليبية تخصيص ادارة متابعة ومحاسبة لكل الشركات الطيران الخاصة في ليبيا –
والاعتماد على القطاع العام الخدمات الجوية الليبية بين ليبيا والدول الاخرى وتحسينه – مثلا لا تستطيع جهة معينة خاصة التكلم او التعامل مع الدول الاخرى – من هذه الناحية – حتى ولى كان النواب انفسهم او احزاب او غيره
لان الموضوع هو علاقات دولية – حيث يوجد سفراء ومندوبين وطلاب ومهاجرين ليبيين فالخارج – وهم ليسوا ملزمون او معنيين بالتعامل مع شركات خاصة تتكلم باسم الدولة انما التعامل المباشر مع القطاع الدولي العام للطيران الليبي والشركة الليبية الجوية للخطوط الجوية الليبية –
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