«بليحق»: 40 نائبا رافقوا عقيله صالح إلى سرت

قال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن طائرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح وصلت إلى مطار القرضابية الدولي في مدينة سرت، لترأس جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح بليحق، في تصريح له، أن طائرة ثانية رافقت عقيله صالح، تحمل على متنها حوالي 40 نائبا من نواب المنطقة الغربية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن رئيس مجلس النواب عقيله صالح وصل إلى مطار القرضابية بسرت بصحبة عدد من نواب المنطقة الشرقية، استعداد للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة غدا الإثنين.

وأوضح المريمي، في تصريحات صحفية، أن عقيله صالح سترأس غدا جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بمشاركة النواب الحاضرين من جميع المدن الليبية، موضحا أن صالح وصل إلى سرت على متن طائرة خاصة برفقة بعض أعضاء مجلس النواب.

وكان أكثر من 35 نائبا قد توجهو إلى مطار القرضابية من مطار معيتيقة للمشاركة في جلسة منح الثقة للحكومة غدا الإثنين.