ليبيا الان

نواب بالبرلمان الموازي يطالبون بتأجيل جلسة سرت

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الموازي في طرابلس، إلى تأجيل انعقاد جلسة البرلمان المقررة غدا الاثنين في سرت.

وقالت المجموعة في بيان أصدرته، إنهم “يطالبون بتأجيل الجلسة كونها محصورة في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة دون الإشارة إلى ضرورة تسبقها متعلقة بتضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان الدستوري كونها أولوية يترتب على تجاهلها خرق دستوري فاضح لا يليق بمجلس النواب القبول به”، بحسب نص البيان.

كما طالبت المجموعة في بيانها بضرورة الالتزام بتضمين مخرجات حوار تونس وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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