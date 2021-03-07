غارديان البريطانية: بريطانيا ستخفض مساعداتها إلى ليبيا

كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، عن توجه بريطاني لتخفيض المساعدات المقدمة إلى عدة دول من بينها ليبيا بنسب متفاوتة.

وأشار التقرير إلى أن نصيب ليبيا من التخفيض سيكون بنسبة 63%، ليكون التخفيض بالمجمل لكافة الدول بواقع 5 مليارات جنيه إسترليني، فيما لم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على الأمر مكتفية بتصريح مقتضب.

ووفقا للتصريح فقد أجبر التأثير الكبير لوباء كورونا على اقتصاد بريطانيا، ما اضطرها إلى اتخاذ قرارات صعبة، بما فيها التخفيض المؤقت للمبلغ الذي تنفقه على المساعدات.

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