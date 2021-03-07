استعدادات أمنية في سرت قبل جلسة “البرلمان”

أنهت مدينة سرت استعداداتها لاحتضان اجتماعات مجلس النواب والتي ستبدأ يوم غد الاثنين، وستناقش منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وبدأت وحدات تابعة لمديرية الأمن، بالانتشار في كافة التقاطعات ومداخل المدينة من أجل تأمينها أمنياً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية بسرت.

وأكد مدير الأمن العام بسرت، بدء المديرية بحملة واسعة لإزالة الزجاج المعتم من السيارات، وإيقاف المركبات التي لا تحمل لوحات.

وأشار المدير العام إلى إنشاء غرفة خاصة للعمليات مؤلفة من كافة الأجهزة الأمنية بسرت، وذلك من أجل متابعة كافة الإجراءات الأمنية والحفاظ على أمان المجتمعين.

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