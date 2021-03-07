عدد من النواب بطرابلس يطالبون بتأجيل جلسة سرت لمعالجة بعض الخروقات

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس، بتأجيل الجلسة المزمع عقدها غدا في مدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، وذلك لما وصفوه بمعالجة بعض الخروقات.

وأرجع النواب في بيان تحصلت قناتنا على نسخة منه، هذا التأجيل، إلى ضرورة أن يسبق هذه الجلسة تضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان الدستوري؛ كونها أولوية يترتب على تجاهلها خرق دستوري فاضح لا يليق بمجلس النواب القبول به.

كما طالب النواب بضرورة الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء، لأهمية دحض أي شبهات بتلقي رشاوى، ولضمان سلامة العملية السياسية وشفافيتها.

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