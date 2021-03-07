تنظيم ندوة علمية حوارية حول الدعم النفسي خلال الجائحة

عُقد بمسرح المركز الوطني لتشخيص وعلاج اطفال مرضى التوحد، ندوة علمية حوارية حول “آليات الدعم النفسي والاجتماعي في جائحة كورونا بين الواقع والتحديات”.

وأوضحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن الندوة حضرها، مدير المركز خالد النجار ، ورئيس شبكة الاسعاف النفسي والاجتماعي وليد العلاوي ، والنائب الأول لرئيس الشبكة،صبرية الشاوش والنائب الثاني لرئيس الشبكة آمال المبروك الشتيوي وعدد من المسؤولين بالشبكة.

وتهدف الندوة إلى التعريف بمفهوم الدعم النفسي والاجتماعي، ومفهوم الإسعاف النفسي والاجتماعي، وتحديد العلاقة بينهما، وتوضيح الصعوبات والتحديات التي تواجه الأخصائي النفسي والاجتماعي أثناء أدائه لعمله في ظل جائحة كورونا، وآليات عمل الإسعاف النفسي والاجتماعي في ظل هذه الجائحة.

كما تهدف الندوة أيضا، إلى تحديد مراحل وخطوات الإسعاف النفسي والاجتماعي لمصابي كورونا وأسرهم، وأهم الأعراض النفسية التي يمرون بها، وكيفية إدماج المصابين بعد الشفاء من جديد في مجتمعهم.

وخلصت الندوة إلى النتائج التالية:

إتاحة الفرصة للكوادر المتخصصة للقاء والتحاور ومناقشة كل المستجدات في المجال النفسي والاجتماعي.

وتشخيص المشكلات النفسية والاجتماعية لمصابي كورونا، والوقوف على صعوبات العمل والتحديات التي تواجه الإسعاف النفسي والإجتماعي، والعمل على توعية وتثقيف المواطنين بأهمية الصحة النفسية في ظل جائحة كورونا.

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