الحرس البلدي يتابع الإجراءات الوقائية بمدارس بني وليد

قامت دوريات فرع جهاز الحرس البلدي بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، بجولة تفتيشية على بعض المدارس التابعة لمراقبة التعليم داخل نطاق المدينة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل تلك المدراس لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد إن هذه الجولة تأتي للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والإلتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة جائحة كورونا للحفاظ على صحة التلاميذ والمعلمين.

ونوه جهاز الحرس البلدي أن التفتيش الصحي والحملات التوعوية لمؤسسات التعليم العام والخاص بمدينة بني وليد مستمرة طيلة الفترات القادمة بسبب انتشار الفيروس داخل المدينة.

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