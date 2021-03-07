السفير الألماني: غدا فرصة فريدة لمنح الثقة للحكومة المؤقتة وإعادة توحيد البلاد

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتش، إنه منذ عام مضى، اتفقت الأطراف الإقليمية المعنية في برلين على الحد من التدخل الأجنبي ودعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون.

وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، غدًا ستكون هناك فرصة فريدة لمجلس النواب لإعطاء الثقة للحكومة المؤقتة وبالتالي إعادة توحيد البلاد مرة أخرى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب” عبدالله بليحق”، بأن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة وصل إلى مطار القرضابية الدولي قادما من مطار بنينا، بصحبة 35 نائبا، للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وكان “بليحق” قد قال إن طائرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح وصلت إلى مطار القرضابية الدولي في مدينة سرت، لترأس جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح بليحق، في تصريح له، أن طائرة ثانية رافقت عقيله صالح، تحمل على متنها حوالي 40 نائبا من نواب المنطقة الغربية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن رئيس مجلس النواب عقيله صالح وصل إلى مطار القرضابية بسرت بصحبة عدد من نواب المنطقة الشرقية، استعداد للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة غدا الإثنين.

وأوضح المريمي، في تصريحات صحفية، أن عقيله صالح سترأس غدا جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بمشاركة النواب الحاضرين من جميع المدن الليبية، موضحا أن صالح وصل إلى سرت على متن طائرة خاصة برفقة بعض أعضاء مجلس النواب.