المنسق الخاص للبعثة في ليبيا ينفي وجود “رشاوى” أثناء انعقاد ملتقى الحوار في جنيف

طرابلس 07 مارس 2021 (وال)- نفى المنسق الخاص للبعثة الأممية في ليبيا ريزدون زينينغا الأحد، وجود “رشاوى” أثناء انعقاد جلسات ملتقى الحوار في جنيف بداية فبراير المنصرم.

هذا وجاء نفي زينينغا؛ خلال لقاءه رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني في طرابلس.

وأكد زينينغا دعم كامل من أعضاء مجلس الأمن الدولي، لنتائج ملتقى حوار السياسي في جنيف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إعراب أعضاء المجلس عن أملهم أن تعقد جلسة مجلس النواب الليبي المزمع عقدها يوم غد الاثنين دون أن تحدث فيها أي عراقيل. (وال- طرابلس) ر ت

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