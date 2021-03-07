‘العرادي’ يحذر من منح الثقة لحكومة الدبيبه دون تعديل دستوري

حذر أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين الليبية ومؤسس حزب العدالة والبناء “عبدالرزاق العرادي”، من تبعات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبه بدون تعديل دستوري يضمن استلام المجلس الرئاسي الجديد لاختصاصاته وفقا لما جاء في خارطة الطريق.

وقال “العرادي” في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، “لست ضد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، رغم هزالة القائمة المسربة، ولكنني حذرت من تبعات منحها الثقة بدون إجراءات صحيحة وتعديل دستوري يضمن استلام المجلس الرئاسي المسمى لاختصاصاته وفقا لما جاء في خارطة الطريق وإلا فإني أعتبر ذلك انقلابا ناعما متكامل الأركان.

وأضاف “إذا منحت حكومة الوحدة الوطنية الثقة بدون إجراء التعديل الدستوري ستحل حكومة الدبيبة محل حكومة الثني، والمجلس الرئاسي الجديد لن يكون له محل من الإعراب، وإذا تنازل المجلس الرئاسي الحالي عن السلطة فإن رئيس مجلس النواب سيكون القائد الأعلى للجيش الليبي بدون منازع”.

وناشد العرادي رئيس مجلس النواب فايز السراج ونوابه عدم التنازل عن السلطة الممنوحة لهم بموجب الاتفاق السياسي إلا بإجراءات صحيحة وتعديل دستوري يمكن المجلس الرئاسي الجديد من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في خارطة الطريق.

ودعا 42 عضوًا بمجلس النواب اليوم الأحد، إلى تأجيل جلسة المجلس المقرر انعقادها في سرت غدًا الإثنين لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وطالب النواب في بيان مشترك، ضرورة الالتزام بتضمين مخرجات حوار تونس وفقًا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل عملًا بأحكام الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة (المادة 4 الفقرة 1).

وأوضحوا في البيان، أن هذه المادة تشترط ضرورة اعتماد مجلس النواب لمخرجات حوار تونس حزمة واحدة، مما يتطلب إتمام هذا الإجراء قبل الشروع في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، خاصة أن عدم التضمين للمخرجات يعني عدم إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021م.