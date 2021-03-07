“ميلود الأسود”: متفائلون بتواجد النصاب بمدينة سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

أكد عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، إن وزملائه النواب متفائلين باكتمال النصاب القانوني بمدينة سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال «الأسود»، في تصريحات تلفزيونية، رصدتها «الساعة 24»، “متفائلون بتواجد النصاب بمدينة سرت”،مردفًا أن “قرابة الـ 40 أو أقل في طريقهم عبر هذه الرحلة، والباقي قادمين صباح غدًا الإثنين، وسيلتحق باقي الزملاء في رحلة أخرى، بالإضافة للرحلة القادمة من بنغازي”.

وأضاف أنه “بإذن الله سيكون هناك النصاب، ومتفائلين بأن تنال الحكومة الثقة من مجلس النواب”، معقبًا أن هناك قناعة لدى جميع الزملاء بضرورة وجود حكومة موحدة للبلاد مهما كان من ملاحظات لكن أن تكون للبلاد حكومة موحدة أفضل من الوضع الحالي بحكومتين وهذا الإنقسام والتشتت وضياع أملاك البلاد”.

وأوضح أنه “لا يخفى على أحد الضرر الواقع بسبب هذا الانقسام، وبالتالي الجميع مهتم جدًا بأن تنال الحكومة الثقة لنمتلك حكومة واحدة للبلاد”.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب” عبدالله بليحق”، قد صرح بأن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة وصل إلى مطار القرضابية الدولي قادما من مطار بنينا، بصحبة 35 نائبا، للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال“بليحق” إن طائرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح وصلت إلى مطار القرضابية الدولي في مدينة سرت، لترأس جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح بليحق، في تصريح له، أن طائرة ثانية رافقت عقيله صالح، تحمل على متنها حوالي 40 نائبا من نواب المنطقة الغربية.

ومن جانبه قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن رئيس مجلس النواب عقيله صالح وصل إلى مطار القرضابية بسرت بصحبة عدد من نواب المنطقة الشرقية، استعداد للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة غدا الإثنين.

وأوضح المريمي، في تصريحات صحفية، أن عقيله صالح سترأس غدا جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بمشاركة النواب الحاضرين من جميع المدن الليبية، موضحا أن صالح وصل إلى سرت على متن طائرة خاصة برفقة بعض أعضاء مجلس النواب.