الأسطى: ليس من حق عقيلة صالح أن يدعو لعقد جلسة البرلمان لمنح الثقة لـ”خصمة”

زعم عضو مجلس النواب خالد الأسطى، إن عقيلة صالح لا يجوز له قانونا أن يدعو إلى جلسة من مبدأ تعارض المصالح كونه من خسر التصويت فى جنيف، كيف يدعو لجلسة ليقود منح ثقة ربما لخصمه فى التصويت.

وأدّعى الأسطى في لقاء تليفزيوني رصدته”الساعة24″، كما أن الجانب الفني لأي مكان من المكان يتطلب توفير ظروف أمنية لوجستية إدارية تضمن أن يبادر أي عضو في إبداء رأيه بدون أي تأثير وأعتقد أن هذا الكلام لا يتوفر فى سرت أو طبرق.

واستكمل مزاعمه، النقطة الثالثة الكل يعلم أن قيادة هذه الجلسة بقيادة عقيلة صالح تحمل الكثير من المخاطر، اليوم يلمح لشروط منح الثقة ويتكلم عن شكل الحكومة، كيف لم يكان يمتلك سيفا يتكلم كأنه يملك مجلس النواب