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الأسطى: ليس من حق عقيلة صالح أن يدعو لعقد جلسة البرلمان لمنح الثقة لـ”خصمة”

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عضو مجلس النواب خالد الأسطى، إن عقيلة صالح لا يجوز له قانونا أن يدعو إلى جلسة من مبدأ تعارض المصالح كونه من خسر التصويت فى جنيف، كيف يدعو لجلسة ليقود منح ثقة ربما لخصمه فى التصويت.

وأدّعى الأسطى في لقاء تليفزيوني رصدته”الساعة24″، كما أن الجانب الفني لأي مكان من المكان يتطلب توفير ظروف أمنية لوجستية  إدارية تضمن أن يبادر أي عضو في إبداء رأيه بدون أي  تأثير وأعتقد أن هذا الكلام لا يتوفر فى سرت أو طبرق.

واستكمل مزاعمه، النقطة الثالثة الكل يعلم أن قيادة هذه الجلسة بقيادة عقيلة صالح تحمل الكثير من المخاطر، اليوم يلمح لشروط منح الثقة ويتكلم عن شكل الحكومة، كيف لم يكان يمتلك سيفا يتكلم كأنه يملك مجلس النواب

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من فضلك نورنا ياسيد / الاسطي كم رقم المادة وفي اي قانون لا يحق للسيد عقيلة الدعوة لاجتماع مجلس النواب !؟؟؟!…كلام غريب و عجيب…ولماذا لا يتكلم النواب بحرية في سرت.؟..وتقول طرابلس ممكن يتحدث فيها النواب بحرية..!!!طرابلس التي تحكمها للاسف ميليشيات ولصوص وعصابات ومرتزقة اتراك و سوريين…المهم ان يجتمع المجلس ويعتمد الحكومة ويتخلص الشعب من هذه النكبو ونتائجها…اللهم نسأل التوفيق لكل مخلص و وطني يريد ان ينقذ الوطن من نكبة قهاير السودا النودا…

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