وفاة طفل حديث الولادة بعد يوم من العثور عليه ملقى بإحدى ضواحي أجدابيا

أعلنت وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن أجدابيا، اليوم الأحد، عن وفاة طفل حديث الولادة بعد يوم من العثور عليه ملقى في كيس بلاستيكي بإحدى ضواحي المدينة، مشيرة إلى أن حالته الصحية كانت سيئة.

وقالت الوحدة عبر صفحة المديرية على «فيسبوك» إن أحد المواطنين أبلغ قسم البحث الجنائي أجدابيا بالعثور على طفل حديث الولادة ملقى في كيس بلاستيكي بأحد الأماكن غرب المدينة وعلى الفور جرى إخطار النيابة العامة.

وأضافت أنه بعد الانتقال إلى المكان المبلغ عنه جرى العثور على الطفل ونقله على الفور إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، لكن توفاه الأجل في اليوم التالي بسبب سوء حالته الصحية.

وأكدت وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن أجدابيا فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

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