مالية الوفاق تُحيل رواتب “يناير وفبراير” إلى “المركزي”

أحالت وزارة المالية في حكومة الوفاق، مرتبات شهري يناير وفبراير، إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، تمهيدا لتسييل القيم المالية في حسابات الجهات العامة لسداد مرتبات العاملين بالقطاع العام الذي يفوق عددهم 1.8 مليون موظف.

وكانت قد انفردت 218 حصرياً يوم الجمعة الماضية، بنشر كتاب وزارة المالية الموجه لمدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي حمل فيه تنبيهاً حول الكثير مما أسمته الوزارة بالمغالطات الواردة في تنويه المصرف المركزي، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، بشأن البدء بصرف المرتبات ابتداء من الأربعاء الماضي، وهو ما نفته الوزارة في مراسلاتها إلى جانب الكثير من الملاحظات بشأن ملف كورونا.

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