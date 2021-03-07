ليبيا الان

مالية الوفاق تُحيل رواتب “يناير وفبراير” إلى “المركزي”

تم النشر منذُ 35 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحالت وزارة المالية في حكومة الوفاق، مرتبات شهري يناير وفبراير، إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، تمهيدا لتسييل القيم المالية في حسابات الجهات العامة لسداد مرتبات العاملين بالقطاع العام الذي يفوق عددهم 1.8 مليون موظف.

وكانت قد انفردت 218 حصرياً يوم الجمعة الماضية، بنشر كتاب وزارة المالية الموجه لمدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي حمل فيه تنبيهاً حول الكثير مما أسمته الوزارة بالمغالطات الواردة في تنويه المصرف المركزي، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، بشأن البدء بصرف المرتبات ابتداء من الأربعاء الماضي، وهو ما نفته الوزارة في مراسلاتها إلى جانب الكثير من الملاحظات بشأن ملف كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ……………………….ز – الخطة البريطانية وطرق تنفيذها …؟…………………
    نرى عملاء المخابرات يعملون على تعطيل عمل حكومة الوحدة الوطنية ووضع العراقيل أمامها والتشكيك فيها بكافة الوسائل كيف تعمل الخطة البريطانية بالتنسيق بين جميع عملائها وهي :
    1- العميل فايز السراج : الذي يتقلد منصبين وهما (رئيس المجلس الرئاسي – رئيس الوزراء ) وهي عملية أنفراد بالسلطة، وأخذ شريعته من ايطاليا واصبح حكومة أمر واقع ومفروضة على الشعب الليبي بقوة الفرقاطة .
    2- العميل خالد المشري : هو عبارة عن مجلس أستشاري لمجلس النواب وفقاً لحوار الصخيرات ويعمل تحت رئاسة رئيس مجلس النواب العميل : عقيلة صالح ويقدم له المشورة في أتخاذ القرارات .
    3- العميل عقيلة صالح : المكلف من قبل المخابرات البريطانية على تقسيم ليبيا الى 3 اقاليم وفقاً للخطة البريطانية التي تصر على تقسيم ليبيا عبر توزيع الثروة والمناصب السيادية بالتساوي بين الأقاليم حسب السياسية البريطانية .
    4- العميل الصديق الكبير : المكلف من المخابرات البريطانية بتجويع الشعب الليبي ومنع صرف مرتباته حتى يرفض حكومة الوحدة الوطنية ويرضى بعملاء الانجليز بنفس سيناريو بطاقات 10 الأف دولار تحت كذبة الاصلاحات الاقتصادية .
    5- العميل فتحي باشاغا : التابع للمخابرات البريطانية الذي قام بالقبض على زياد كافو ليدخل به في مفاوضات مع هيثم التاجوري وغنيوة الككلي لآنضمام الى حلفهم بحيث لاتجد حكومة الوحدة الوطنية من يدعمهاوثم ضربها على الواقع .
    6- عملاء مجلس النواب : الذين تم تكليفه من قبل المخابرات البريطانية بتشكيك في عملية ترشيح حكومة الوحدة الوطنية عبر كذبة الرشاوي لعدم التنسيق مع المنفي والدبيبة والاتفاق معهم في عدة نقاط مثلما عملوا مع فتحي باشاغا وعقيلة صالح واجويلي لتنفيذ المخطط الانجليزي مع ضرب لجنة حوار جنيف وتفكيكها حتى لاتمنح حكومة الوفاق الثقة في حالة رفض عملاء البرلمان عبرخزعبلات انجليزية قديمة .
    7- الاخوان المسلمين يعملون على ضرب حكومة الوحدة الوطنية للبقاء أطول فترة ممكنة .
    – كيف تعمل الخطة البريطانية بين عملائها على مساحات ليبيا ..؟؟
    الدليل مشترك بين عملائها – بأنهم عملاء للمخابرات البريطانية .
    – كيف يقبل فتحي باشاغا واسامة اجوايلي مع من آمر بالحرب على طرابلس العميل عقيلة صالح في مجلس رئاسي واحد ياسادة…؟؟ …
    – المخابرات البريطانية هي من أعطت تعليماتها لصديق الكبير بتجويع الشعب الليبي ..؟.
    – لماذا لم تقوم عميلة المخابرات البريطانية استفاني وليامز بتسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد …؟.
    – لو أن الذين فازوا بانتخابات المجلس الرئاسي قائمة باشاغا واجويلي وعقيلة – هل ستكون نفس معاملتها لقائمة المنفي والدبيبة …؟.
    – لماذا لم تطلب وليامز من مجلس الآمن تمكين حكومة الدبيبة من ممارسة مهامها بعد فوزها بالاغلبية الساحقة ..؟.
    – لماذا يقوم السراج بوضع العراقيل امام حكومة الوحدة والوطنية بواسطة الملااسلات الغير شرعية رغم رفض الشعب الليبي له ..؟.
    تقوم المخابرات البريطانية التنسيق بين عملائها في الشرق عبر فرنسا والغرب ايطاليا وهؤلاء كان لهم دور في زرع العائلات اليهودية داخل القبائل الليبية من سنة 1800م عبر الاستعمار الايطالي والفرنسي بجلب العائلات التونسية الى ليبيا والعائلات الليبية الى تونس والعمل يسير بنفس الفكرة وعبر عملائهم من العرب والغرب في ليبيا .
    وللحديث بقية .

    رد