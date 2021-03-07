«بلدية سرت»: وصول 42 نائبا لحضور جلسة مجلس النواب المقررة غدا

أعلنت بلدية سرت، وصول طائرة ليبية مطار القرضابية الدولي، مساء اليوم، على متنها أكثر من 42 نائبا ونائبة أعضاء مجلس النواب قادمين من المنطقة الغربية.

يأتي ذلك تمهيدا لحضور الأعضاء جلسة مجلس النواب المزمعة غدا بالمدينة بمجمع قاعات واقادوقو لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وفق ما نشرته البلدية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وكان في استقبال النواب بمطار القرضابية الدولي، رئيس ديوان مجلس النواب ورئيس المجلس التسييري سرت، ورئيس وعدد من اعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعدد من مدراء الإدارات بديوان مجلس النواب.



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