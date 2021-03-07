خالد الترجمان: ليس هناك ما يمنع من حصول الحكومة الجديدة على الثقة

أعرب رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي خالد الترجمان، عن اعتقاده بأنه “ليس هناك ما يمنع من حصول الحكومة الجديدة على الثقة بعد أن وصل الشعب الليبي لهذه المرحلة”.

وقال الترجمان، في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24»، من المهم أن “تلتئم حكومة تقود البلاد نحو الانتخابات وخروج المرتزقة”،معقبًا؛ “أما حلحلة المشاكل الاقتصادية والمصالحة فهي أمور تحتاج إلى سنوات”.

وأوضح أن “دبيبه قدم ترشيحاته لرئيس البرلمان، وتتداول وسائل الإعلام تسريبات لأسماء كثير بعضها غير معروف، وبعضها محسوب على تيارات سياسية مختلفة، وآخرون من التكنوقراط “.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب يعقد الاثنين، جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، في مدينة سرت، وسط مؤشرات متناقضة حول ما يمكن أن تخرج به الجلسة التي يصفها كثيرون بالتاريخية مع توقعات بحضور أكثر من 120 نائب وغياب بعض الاعضاء الموالين لـ ” فايز السراج ” .

وكان الدبيبة، قد أعلن، نهاية فبراير عن “مقترح لمعايير هيكلية الحكومة” إلى رئاسة مجلس النواب برئاسة المستشار ” عقيلة صالح ” ، مؤكدا أن ملفات الأمن والاقتصاد وفيروس كورونا ستكون أبرز الملفات التي ستركز عليها حكومته.