في خطاب لعقيلة..”الجيلاني”: نأمل البت في الاستفتاء على مشروع الدستور في جلسة الغد

أرسل الجيلاني أرحومة رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خطابا لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يطالبه بالنظر في مشروع تعديل الدستور والاستفاء عليه بناء على مخرجات اللجنة الدستورية في مصر.

وقال الخطاب الذى اطلعت عليه “الساعة24″ :” في الوقت الذي نتمنى لكم فيه التوفيق والسداد في إنجاز الاستحقاقات الوطنية المناطة بكم؛ بما في ذلك إنجاز الاستحقاق الدستوري؛ وفقاً الأحكام الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي ، وبالإشارة إلى مخرجات اللجنة الدستورية بالغردقة بجمهورية مصر العربية؛ المعتمدة في تاريخ: 19 يناير 2021 وتاريخ 12 فبراير 2021؛ والتي خلصت إلى الاتفاق على إجزاء الاستفتاء على مشروع الدستور واتخاذه قاعدة دستورية لإجَرَاء الانتخابات العامة القادمة بعد إجازته من قبل الشعب عبر استفتاء عام”.

وتابع الخطاب:” عليه، ونظراً للمرحلة الحساسة والتاريخية التي تمر بها البلاد، وإعلاء لاعتبارات المصلحة الوطنية التي تقتضي إنهاء المراحل الانتقالية؟ والذهاب إلى المرحلة الدائمة التي ينظمها الدستور الدائم للبلاد، ونأمل منكم البث في الاستحقاق الدستوري واتخاذ ما يلزم بشأنه في جلسة مجلس النواب المرتقبة خلال الفترة القادمة؛ استكمالا لآخر مراحل العملية الدستورية؛ وتمهيداً للبدء في الإجراءات التنفيذية لعملية الاستفتاء وتمكيناً للشعب الليبي من قول كلمته الفصل بشأن مشروع الدستور المنجز من قَبَل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 29 يوليو 2017″.