“زاوية الدهماني”..ضبط “3”متهمين في قضايا خطف وشروع في القتل

تمكنت وحدة التحري والتحقيق فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق من ضبط ثلاثة أشخاص على ذمة قضايا خطف وإتلاف أموال والشروع في القتل- حسب ما أوردته المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت الوزارة في منشور لها على منصتها الإعلامية إن المتهمين الثلاثة مطلوبين من قبل مركز شرطة زاوية الدهماني بمديرية أمن طرابلس وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى مركز شرطة زاوية الدهماني من حيث الاختصاص.

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