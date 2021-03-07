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“زاوية الدهماني”..ضبط “3”متهمين في قضايا خطف وشروع في القتل

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت وحدة التحري والتحقيق فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق من ضبط ثلاثة أشخاص على ذمة قضايا خطف وإتلاف أموال  والشروع في القتل- حسب ما أوردته المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت الوزارة في منشور لها على منصتها الإعلامية إن المتهمين الثلاثة مطلوبين من قبل مركز شرطة زاوية الدهماني بمديرية أمن طرابلس وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى مركز شرطة زاوية الدهماني من حيث الاختصاص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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