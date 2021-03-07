«الدغاري»: إذا تم تمرير الحكومة الجديدة من أول مرة ستكون هناك تحفظات

أعرب عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، رئيس كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب، عن “شكوكه في أن يتم تمرير الحكومة الجديدة من أول مرة حيث ستكون هناك تحفظات”.

وقال «الدغاري» في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24»، إن: “لجنة 5+5 تقوم بجهود مشكورة لتأمين عقد الجلسة”، مردفًا أنه” من المقرر أن يتم فتح مدينة سرت، والطريق البري بين بنغازي وطرابلس وسبها ربما بحلول الغد، لإنهاء قطع أوصال البلاد ما يتيح لليبيين التنقل بين غرب البلاد وشرقها”.

وتابع؛ أن: “القصد من الحكومة الموسعة كان إرضاء كافة الأطراف دون إقصاء، لكن هذا العدد الكبير تخلله الكثير من الأخطاء من بينها عودة شخصيات من حكومات سابقة، كان يفترض إبعادها لما شاب تلك الحكومات من فساد مالي وإداري”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب يعقد الاثنين، جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، في مدينة سرت، وسط مؤشرات متناقضة حول ما يمكن أن تخرج به الجلسة التي يصفها كثيرون بالتاريخية مع توقعات بحضور أكثر من 120 نائب وغياب بعض الاعضاء الموالين لـ ” فايز السراج ” .

وكان الدبيبة، قد أعلن، نهاية فبراير عن “مقترح لمعايير هيكلية الحكومة” إلى رئاسة مجلس النواب برئاسة المستشار ” عقيلة صالح ” ، مؤكدا أن ملفات الأمن والاقتصاد وفيروس كورونا ستكون أبرز الملفات التي ستركز عليها حكومته.