“أمن بنغازي”.. جمع عناصر مركز شرطة البركة وحثهم على الالتزام

استأنف مركز شرطة البركة في مدينة بنغازي تنفيذ الجمع الصباحي اليومي لعناصره الأمنية بعد توجيهات من مدير مديرية أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري وبإشراف مباشر من رئيس مركز شرطة البركة-حسب ما أوردته “مساعدية التوعية والإعلام الأمني” بالمديرية.

وشمل الجمع الصباحي تنظيم القوه العمومية للمركز و إلقاء محاضرة أمنية لكافة منتسبي المركز و حثهم على ضرورة الإلتزام و التحلي بالضبط والربط وتنفيذ الأوامر الصادرة إليهم والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف والتقيد بساعات العمل والدوام الرسمي و بذل المزيد من الجهد العطاء.

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