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“أمن بنغازي”.. جمع عناصر مركز شرطة البركة وحثهم على الالتزام

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استأنف مركز شرطة البركة في مدينة بنغازي تنفيذ الجمع الصباحي اليومي لعناصره الأمنية بعد توجيهات من مدير مديرية أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري وبإشراف مباشر من رئيس مركز شرطة البركة-حسب ما أوردته “مساعدية التوعية والإعلام الأمني” بالمديرية.

وشمل الجمع الصباحي تنظيم القوه العمومية للمركز و إلقاء محاضرة أمنية لكافة منتسبي المركز و حثهم على ضرورة الإلتزام و التحلي بالضبط والربط وتنفيذ الأوامر الصادرة إليهم والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف والتقيد بساعات العمل والدوام الرسمي و بذل المزيد من الجهد العطاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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