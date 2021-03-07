شباب حراك استحقاق ببنغازي يُطالبون البرلمان بتأجيل منح الثقة لحين صدور تقرير الرشاوى

بنغازي 07 مارس 2021 (وال)- طالب حراك شباب استحقاق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ببلدية بنغازي الأحد، أعضاء مجلس النواب بتأجيل منح الثقة؛ إلى حين صدور تقرير فريق الخبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، والمتعلق بشبهات الفساد وتلقي رشاوي داخل ملتقى الحوار السياسي.

كما طالب حراك شباب استحقاق مخرجات ملتقى الحوار – في بيان صدر بمدينة بنغازي – رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، بأن يحسن الاختيار وزراء حكومته، لأن قائمة أسماء وزراء الحكومة لا تلبي طموحات الشعب الليبي، وخاصة من يمثلون بنغازي وبرقة.

وأشار البيان إلى أنه بعد اطلاع شباب حراك استحقاق على هيكلية حكومة الوحدة الوطنية المقترحة، وأسماء شاغلي المناصب فيها وفق التسريبات المعلنة، فإنه يؤكد على الآتي:

ودعا حراك شباب استحقاق مخرجات ملتقى الحوار رئاسة وأعضاء مجلس النواب، للالتزام بمنح الثقة لحكومة الوحدة بعد توفر الشروط التي جاءت في البيان وإلا فلترفض، لأن مصيرها الفشل وستزيد من المعاناة الواقعة على كاهل الشعب الليبي.

وأكد حراك شباب استحقاق مخرجات ملتقى الحوار، متابعة مخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في جنيف السويسرية، وما انبثق عنه من مجلس رئاسي جديد وسلطة تنفيذية جديدة، والتي ستكون من أهم أولوياتها توحيد مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات للمواطن الليبي، وكذلك تهيئة البلاد للاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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