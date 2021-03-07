الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر اختطاف أحد أعضائها في تاجوراء

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، إن تتابع بقلق بالغ المعلومات التي تؤكد نبأ اختطاف نائب رئيس مكتبها الإعلامي، الصحفي محمد على الراجحي، من مقر عمله بمنطقة تاجوراء شرق مدينة طرابلس من قبل مسلحين تابعين لما يسمى بوحدة مكافحة السحر والشعوذة التابع لمكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة تاجوراء.

واعتبرت اللجنة في بيان لها إن حادثة الاختطاف فيها إجراء مخالف لصحيح القانون، واستغلال وتوظيف لقضية السحر والشعوذه لغايات وأهداف مشبوهه ، ولتصفية الحسابات الشخصية والايذلوجية، معربة عن استنكارها للواقعة، مع دعوتها للمجلس الرئاسي ووزارة الداخلية، “بالتدخل العاجل للكشف عن مصيره وبذل الجهود لمعرفة مصيره، والافراج الفوري عنه”، وتحميل المسؤولية الكاملة لهيئة العامة للأوقاف ومكتبها بمدينة تاجوراء عن سلامته.

وطالب البيان، مكتب النائب العام، “بفتح تحقيق شامل في تجاوزات وجرائم وممارسات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومكاتبها في مدن الزاوية وتاجوراء وطرابلس المركز ودرنة وبنغازي، حيال تجازو اتهم لصحيح القانون وقيامهم بأعمال ليست من اختصاصهم القانوني باعتبارهم جهة مشرفة على المساجد وليست سلطة انفاذ قانون وليست مكلفة بحكم القانون للقيام بهذه الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون والمتجازوة لاختصاصتها ومهام عملها”.

ودعت اللجنة إلى “سرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين، وتحمل اللجنة مسؤوليتهم القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماته تجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص”.

كما طلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، “بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، بضرورة التحرك العاجل واتخاذ موقف واضح من هذه الواقعة التي تعرض لها الصحفي محمد الراجحي، والتدخل لوقف هذه الممارسات والأفعال (المشينة) و(الخطيرة) التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الرأى والمدافعين عن الحقوق والحريات”.