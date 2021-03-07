طرابلس.. “وحدة القبض” توقف أعمال بناء في منطقة الخلاطات

قالت المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن العديد من الشكاوى وردت من قبل قاطني منطقة “الخلاطات” في مدينة طرابلس بشأن إقدام أشخاص بالتعدى على أرض تتبع الضمان الاجتماعي وإنشاء مباني عليها وجلب عمال ومواد بناء.

وأضافت الوزارة أن العناصر الأمنية التابعين لـــ”وحدة القبض” التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق قامت من فورها بالتوجه إلى عين المكان بمنطقة الخلاطات وأوقفت أعمال البناء لحين التأكد من سلامة الإجراء ورصد المخالفات إن وُجِدت.

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