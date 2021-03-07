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طرابلس.. “وحدة القبض” توقف أعمال بناء في منطقة الخلاطات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن العديد من الشكاوى وردت من قبل قاطني منطقة “الخلاطات” في مدينة طرابلس بشأن إقدام أشخاص بالتعدى على أرض تتبع الضمان الاجتماعي وإنشاء مباني عليها وجلب عمال ومواد بناء.

وأضافت الوزارة أن  العناصر الأمنية التابعين لـــ”وحدة القبض” التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق قامت من فورها بالتوجه إلى عين المكان بمنطقة الخلاطات وأوقفت أعمال البناء لحين التأكد من سلامة الإجراء ورصد المخالفات إن وُجِدت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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