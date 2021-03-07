«برج الأمل» بمركز بنغازي الطبي: بلغنا السعة السريرية القصوى لدينا

أعلنت إدارة برج الأمل، بمركز بنغازي الطبي، أن السعة السريرية للبرج وصلت السعة القصوى لها، وأنه لا يوجد بها سرير شاغر سواء في قسم العناية الفائقة أو قسم الإيواء.

جاء ذلك في بيان نشره مركز بنغازي الطبي مخاطبا مراكز العزل بالمدينة والمدن المجاورة، وفق ما جاء عبر صفحته على موقع «فيسبوك» ليل الاثنين.

وأضاف البيان: «تهيب إدارة برج الأمل وتؤكد للمستشفيات خارج مدينة بنغازي على عدم تحويل الحالات لبرج الأمل بدون تنسيق مسبق، بسبب عدم وجود سعة سريرية للبرج ولعدم وجود أسرّة شاغرة خاصة في العناية الفائقة، مع وجود نقص في أجهزة التنفس الصناعي».

وأكدت إدارة برج الأمل إن «تحويل الحالات بدون تنسيق مسبق يُشكل خطرا على حياة المريض»، كما طالبت إدارة البرج من مراكز العزل داخل مدينة بنغازي وفي المدن المجاورة بـ«تحمل مسؤولياتهم تجاه المرضى وعدم تحويل الحالات بدون تنسيق».



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