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“خاص”| مصدر بمديرية أمن طبرق لــ”وال”: الخلية التي توقيفها تابعة لجماعة الإخوان

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 08 مارس 2021 (وال)- كشف مصدر بمديرية أمن طبرق، إن خلية التي تمت القبض عليها خلال اليومين الماضيين، تنتمي لجماعة الإخوان؛ وتقوم عبر غرفة مخصصة للاختراقات الالكترونية، وعمليات قرصنة وتنصت واختراق الاتصالات .

وقال مصدر أمني داخل المديرية – في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية – إن العصابة تتكون من عدة أشخاص من جنسيات عربية، سيتم الكشف عليهم لاحقًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه  سيتم الكشف عن تفاصيل القضية، فور الانتهاء من التحقيقات. (وال- طبرق) ف و/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • انتم غلطانين بالقبض عليهم وكان يجب تصفيتهم فى اوكارهم كما يحدث فى مصر مؤخرا وهذه الطريقة قضت على الخلايا المسلحة تماما لان القبض عليهم ثم الافراج عن بعضهم رسالة خاطئة تدعم الكلاب

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