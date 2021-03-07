“خاص”| مصدر بمديرية أمن طبرق لــ”وال”: الخلية التي توقيفها تابعة لجماعة الإخوان

طبرق 08 مارس 2021 (وال)- كشف مصدر بمديرية أمن طبرق، إن خلية التي تمت القبض عليها خلال اليومين الماضيين، تنتمي لجماعة الإخوان؛ وتقوم عبر غرفة مخصصة للاختراقات الالكترونية، وعمليات قرصنة وتنصت واختراق الاتصالات .

وقال مصدر أمني داخل المديرية – في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية – إن العصابة تتكون من عدة أشخاص من جنسيات عربية، سيتم الكشف عليهم لاحقًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل القضية، فور الانتهاء من التحقيقات. (وال- طبرق) ف و/ ر ت

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