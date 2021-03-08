“ثابت”: هناك من يحاول عرقلة منح الثقة لحكومة الوحدة

وصل عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة الحوار السياسي “عبدالمطلب ثابت ” رفقة عدد من أعضاء من مجلس النواب الليبي مساء الأحد إلى مدينة سرت وذلك من أجل المشاركة في جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم الاثنين لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال “ثابت” إن هناك من يحاول وبقوة عرقلة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية نتيجة أطماع شخصية وسياسية، مضيفاً “أن أحد الأسباب الرئيسية التي قد تعيق منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية هو أن رئيس مجلس النواب هو صاحب القائمة الخاسرة في عملية التصويت في ملتقي الحوار السياسي في جنيف وبالتالي ستكون هناك محاولة تأجيل الجلسة، بحجة صدور نتائج التحقيقات حول مزاعم تلقي عدد من أعضاء ملتقي الحوار السياسي لرشى” .

وأوضح “ثابت” أنه إن لم تمنح الثقة للحكومة في جلسة النواب ،يجب الإسراع في اجتماع لجنة الحوار السياسي من أجل حل هذا الانسداد ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن هناك عدة أطراف سياسية تحاول إبقاء الوضع في ليييا علي ما هو عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية