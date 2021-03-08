الكوني عن المرأة  الليبية: هي حصن السلام البدء بها والوصول للمعراج المنقذ

قال موسى الكونى نائب رئيس المجلس الرئاسي، وأنا أحي المرأة الليبية، في يوم عيدها الرمز، المُحتفل بجلال وسلمية ثورات النساء عبر العالم، أشدد بإن لها اليوم أن تنتصر لشموخها لمجدها، أن لا تقبل بإقصاء أو إنقاص، أن لا تسمح بأن تُهان في الطوابير أمام المصارف. أن لا يموت طفلها في انتظار الدواء، أو أن يُحرق وقوداً لمعارك خاسرة.

وتابع في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، صانعة الحياة هي حصن السلام “البدء بها، والوصول”، كم أجحفنا بحقها، كم تأخرنا لنجدتها، كم تعرقل خطوها الصاعد.

واستطرد، اليوم تنهض نساء ليبيا لمعارك الاعمار، لإنعاش الوطن لإزاحة حطام الحروب والتناحر، لزرع الأرض زعتر وياسمين وزيتون، لجمع الشمل، ورسم طريقاً من “نور ونار”، للمعراج المُنقذ.