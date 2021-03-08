«ثابت»: هناك من يحاول وبقوة عرقلة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

قال عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة الحوار السياسي، عبد المطلب ثابت، إن “هناك من يحاول وبقوة عرقلة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية نتيجة أطماع شخصية وسياسية”.

وأضاف «ثابت»،“أن أحد الأسباب الرئيسية التي قد تعيق منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية هو أن رئيس مجلس النواب هو صاحب القائمة الخاسرة في عملية التصويت في ملتقى الحوار السياسي في جنيف وبالتالي ستكون هناك محاولة تأجيل الجلسة، بحجة صدور نتائج التحقيقات حول مزاعم تلقي عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي لرشى” .

وأوضح أنه “إن لم تمنح الثقة للحكومة في جلسة النواب، يجب الإسراع في اجتماع لجنة الحوار السياسي من أجل حل هذا الانسداد ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية”، مؤكداً أن “هناك عدة أطراف سياسية تحاول إبقاء الوضع في ليييا علي ما هو عليه”.

تجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس النواب الليبي، وعضو لجنة الحوار السياسي “عبدالمطلب ثابت ” وصل رفقة عدد من أعضاء من مجلس النواب الليبي مساء الأحد إلى مدينة سرت وذلك من أجل المشاركة في جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم الاثنين لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

ويعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، في مدينة سرت، وسط مؤشرات متناقضة حول ما يمكن أن تخرج به الجلسة التي يصفها كثيرون بالتاريخية مع توقعات بحضور أكثر من 120 نائب وغياب بعض الاعضاء الموالين لـ ” فايز السراج ” .

وكان الدبيبة، قد أعلن، نهاية فبراير عن “مقترح لمعايير هيكلية الحكومة” إلى رئاسة مجلس النواب برئاسة المستشار ” عقيلة صالح ” ، مؤكدا أن ملفات الأمن والاقتصاد وفيروس كورونا ستكون أبرز الملفات التي ستركز عليها حكومته.