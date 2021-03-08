الكتيبة “166” تسلم قطعة أرض في درنة لمالكها

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة درنة أن الكتيبة “166” مشاة قامت بتسليم قطعة أرض رقم 22862 لمالكها المواطن عبدالمولي عبدالله بوجلدين.

وأضاف المصدر أن قطعة الأرض تعود للمواطن بوجلدين منذ العام 2007، وتقع في شارع “وسع بالك” في وسط المدينة.

وأشار المصدر إلى أن استعادة الأرض لصاحبها بعد أن حاول أحدهم التعدي عليها وتمليكها بالقوة وبطرق ملتوية وغير شرعية.

وكان المصدر أكد اليومين الماضيين أن “الكتيبة 166” مشاة قامت بتسليم منزل في مدينة درنة إلى مالكيه بعد أن كان المنزل يستغل وكرًا للفساد والرذيلة.

وأضاف المصدر أن المنزل الواقع في شارع “الكاوه” وسط المدينة تم تسليمه بتوجهات من الغرفة الأمنية العليا درنة.

وأشار المصدر إلى أن هذا المنزل يتم استغلاله من قبل مجموعة لا تتجاوز 10 أشخاص وكرا للفساد والرذيلة.

وأكد المصدر أن العمل جارٍ على إخلاء أحد المقرات الخاصة بالتعليم والواقع على كورنيش المدينة وسيتم تسليمه قريبًا.