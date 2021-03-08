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“حماية البعثات الدبلوماسية” تلتقي وفداً بريطانياً في طرابلس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في طرابلس -الأحد- عقد اجتماع لمدير الإدارة العميد “وسام بن جامع” مع مستشار أمن السفارات بوزارة الخارجية البريطانية والمسؤول الأمني بالسفارة البريطانية لدى ليبيا.

وحضر الاجتماع مندوب من إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية ورئيس مكتب العلاقات بإدارة الأمن الدبلوماسي وناقش المسئولون عدداً من المواضيع المتعلقة بحماية السفارات والمقار الدبلوماسية، فيما ثمن الوفد البريطاني الجهود التي تبذلها الإدارة العامة في حماية مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من قنصليات في مدن ليبية أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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