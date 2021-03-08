“حماية البعثات الدبلوماسية” تلتقي وفداً بريطانياً في طرابلس

شهد مقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في طرابلس -الأحد- عقد اجتماع لمدير الإدارة العميد “وسام بن جامع” مع مستشار أمن السفارات بوزارة الخارجية البريطانية والمسؤول الأمني بالسفارة البريطانية لدى ليبيا.

وحضر الاجتماع مندوب من إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية ورئيس مكتب العلاقات بإدارة الأمن الدبلوماسي وناقش المسئولون عدداً من المواضيع المتعلقة بحماية السفارات والمقار الدبلوماسية، فيما ثمن الوفد البريطاني الجهود التي تبذلها الإدارة العامة في حماية مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من قنصليات في مدن ليبية أخرى.

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