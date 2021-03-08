برج ساعة جديد في طرابلس على أنقاض “كلية البنات”

اتفقت بلدية طرابلس المركز مع شركة ليبيانا للهاتف المحمول على إنشاء ساعة على البرج القائم حالياً ضمن فضاء طرابلس الترفيهي الرياضي “الكلية العسكرية للبنات سابقاً”، التي تم هدمها بالكامل في أكتوبر 2018 م ولم يتبق منها سوى البرج الذي سيتم تحويله إلى “برج ساعة” .

وقال المكتب الإعلامي للبلدية إن الساعة حسب الاتفاق ستكون من جهاتٍ أربع بقطر “5” أمتار وعليها شعار بلدية طرابلس المركز مما يجعلها أحد أبرز العلامات الدالة والمميزة للعاصمة الليبية طرابلس.

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