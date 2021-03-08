“داخلية الوفاق”: آفاق واعدة للمرأة العاملة في الوزارة

أكد مساعد وكيل وزارة “داخلية الوفاق” للشؤون الأمنية العميد ” محمد المداغي” على أن صدور قرار وزير الداخلية “فتحي باشاغا” بشأن دعم المرأة يدل على مدى “ما يوليه من أهمية للمرأة العاملة بالوزارة وإعطائها دفعة قوية لإبراز مقدرتها على العطاء والإبداع والتأكيد على أنها تساهم في بناء الوطن من خلال تواجدها الفعال، شأنها شأن أخيها الرجل في وقت ظلت فيه المرأة مهمشة ومعطلة ولم تأخذ فرصتها والحصول على أحقيتها”.

وجاء تصريح “المداغي” خلال كلمة له في الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس بحضور رئيس مكتب شؤون الضباط وعدد من ضابطات الشرطة والمستشارين بالوزارة، في أول اجتماع للجنة دعم المرأة بوزارة الداخلية.

وأشار “المدغي” خلال اللقاء إلى ” أهمية إقحام المرأة قي المجال الأمني والشرطي بتحفيزها وتشجيعها حتى تتبوأ المرأة المكانة المرموقة لها بل تسعي إلى الحصول على مكاسب قيادية بالوزارة لا أن تبقي رهينة المكاتب الإدارية فقط أو الاكتفاء بتكليفها بأعمال الطباعة فقط”.

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