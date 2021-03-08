بلدية بنغازي تدشن مدرسة نموذجية بـ”10″ فصول في “الكويفية”

قالت “بلدية بنغازي” إنها أنهت أعمال تنفيذ مدرسة نموذجية متكاملة تقع في نطاق ضاحية “الكويفية” وتضم “10” فصول دراسية و “3” معامل رئيسية ومسرح ومكتبة ومحزنين و “14” دورة مياه وغرفة حارس أمن.

وأشارت البلدية في منشورها إلى أن هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي بهدف سد العجز في المدارس التعليمية وتخفيف كثافة الطلبة في الفصول الدراسية في ضاحية الكويفية وهو من تنفيذ شركة الفضل للمقاولات وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية .

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