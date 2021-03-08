“الأعلى للدولة”: التئام مجلس النواب خطوة مهمة لتوحيد بقية المؤسسات

أعرب المجلس الأعلى للدولة عن ترحيبه بما اعتبره “الخطوات الحثيثة المبذولة في اتجاه التئام مجلس النواب”، مؤكداً أنها “خطوات مهمة لتوحيد بقية المؤسسات ومن شأنها أن تسهل عملية التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة لإنجاز كل الاستحقاقات المنوطة بالجسمين”.

وأضاف “المجلس” خلال تصريح صحفي للمتحدث باسمه أنه يأمل أن يتم ترتيب الأولويات بشكل يفضي إلى بناء سليم لشرعية السلطات التنفيذية المقبلة، بأن يقوم مجلس النواب أولاً بتضمين خارطة الطريقة المتفق عليها في الملتقى السياسي الليبي للإعلان الدستوري، وذلك استجابة لما ورد في الخارطة نفسها واستناداً لما تنص عليه المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي الليبي، ومن ثم يقوم مجلس النواب باختصاصه في منح الثقة طبقا لنظامه الداخلي- حسب ما أفاد به المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للدولة.

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