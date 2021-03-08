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الأعلى للدولة: التئام مجلس النواب خطوة مهمة لتوحيد بقية المؤسسات

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعرب المجلس الأعلى للدولة عن ترحيبه بما اعتبره “الخطوات الحثيثة المبذولة في اتجاه التئام مجلس النواب”، مؤكداً أنها خطوات مهمة لتوحيد بقية المؤسسات ومن شأنها أن تسهل عملية التنسيق معه لإنجاز كل الاستحقاقات المنوطة بالجسمين.

جاء ذلك تصريح نشر عبر صفحة المجلس للناطق باسمه، محمد عبدالناصر، حيث قال، “أنه يأمل أن يتم ترتيب الأولويات بشكل يفضي إلى بناء سليم لشرعية السلطات التنفيذية المقبلة، بأن يقوم مجلس النواب أولاً بتضمين خارطة الطريقة المتفق عليها في الملتقى السياسي الليبي للإعلان الدستوري، وذلك استجابة لما ورد في الخارطة نفسها واستناداً لما تنص عليه المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي الليبي، ومن ثم يقوم مجلس النواب باختصاصه في منح الثقة طبقا لنظامه الداخلي”.

 

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المجلس الأعلى للدولة الملتقى السياسي الليبي منح الثقة

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  • المجلس الاعمى للدولة العثمانية مجرد مقهى للخرفان ذهب مع الريح بسقوط الصخيرات ومع عودة البرلمان لم يعد له مكان فالبرلمان السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة ولو اردنا احياء الاجسام الميتة سابقا فلنعيد احياء المؤتمر الشعبى العام ايام القذافى !!!

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