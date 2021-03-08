ليبيا الان

«العرادي» محرضا: على «السراج» ونوابه عدم التنازل عن السلطة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حرض عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب «العدالة والبناء»، فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، ونوابه، على عدم التنازل عن السلطة.

وقال العرادي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. لست ضد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، رغم هزالة القائمة المسربة، والله على ما أقول شهيد، ولكنني حذرت من تبعات منحها الثقة بدون إجراءات صحيحة وتعديل دستوري يضمن استلام المجلس الرئاسي المسمى لاختصاصاته وفقا لما جاء في خارطة الطريق وإلا فإني أعتبر ذلك انقلابا ناعما متكامل الأركان”.

وأضاف “إذا منحت حكومة الوحدة الوطنية الثقة بدون إجراء التعديل الدستوري الذي يضمن خارطة وبالتالي يمكن المجلس الرئاسي المسمى من ممارسة اختصاصاته وفق التعديل الدستوري المضمن لخارطة الطريق فإنه: ستحل حكومة دبيبة محل حكومة الثني، المجلس الرئاسي المسمى لا محل له من الإعراب”.

وتابع “إذا تنازل المجلس الرئاسي الحالي عن السلطة فإن رئيس مجلس النواب سيكون القائد الأعلى للجيش الليبي بدون منازع، لكل ذلك أرجو من «السيد الرئيس» فايز السراج ونوابه عدم التنازل عن السلطة الممنوحة لهم بموجب الاتفاق السياسي إلا بإجراءات صحيحة وتعديل دستوري يمكن المجلس الرئاسي الجديد من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في خارطة الطريق”.

وكان العرادي، الرجل الثاني في حزب العدالة والبناء التابع للإخوان، عضو لجنة الحوار السياسي -والذي منح صوته لقائمة «عقيلة – باشاغا»، قد قال في منشور له الجمعة الماضية: “الأهم أن منح الثقة للحكومة يعني بالضرورة استلام المجلس الرئاسي المنتخب سلطاته، بديلا عن المجلس الرئاسي القائم، الذي يعتبر جسما دستوريا، وردت أسماء أعضائه بالاسم في الاتفاق السياسي المضمن دستوريا”.

واستكمل “تتطلب إزاحة المجلس الرئاسي الحالي، تعديلا دستوريا جديدا قبل منح الثقة، هذا الإجراء إن تم القفز عليه سيضع السلطة التنفيذية الجديدة في مواجهة معضلة دستورية تتمثل في عدم تسليم المجلس الرئاسي القائم سلطاته إلى السلطة التنفيذية الجديدة، لأنه سيعد ذلك مخالفة لصريح الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وهو في ذلك محق”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • تتنازل غصبا عنك يا ذيوت يا جبان راك مجرد كلب كنت تجري وراء البغدادي لين قلبت عليه يا خانب

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  • جعجعة الاخوان المفلسين قلة من حثالة المجتمع لا تعيش الا فى الظلام وزرع الفتنة والشقاق بين الاشقاء واسلوبها الخبيث اصبح معروفا للجميع ولم يعد ينطلى على احد ونرى بوضوح التجربة التونسية حيث تحالف الاخوانى الارهابى راشد الغنوشى مع الفاسد نبيل القروى وعقد صفقة معه للافراج عنه مقابل عدم مشاركة حزبه فى سحب الثقة منه ونرى التحالف بين الارهاب والفساد فى تونس ضد رئيس مدنى منتخب فشل حزبى قلب تونس والنهضة امامه فى الانتخابات الرئاسية وليس حكم عسكر الاسطوانة الاخوانية المشروخة للتشكيك دائما فى اى نظام ضدهم وفى ليبيا نرى بوضوح الوجه الاخوانى القبيح لعرقلة السلام فى ليبيا ولكن بطؤيفة غبية جدا فالسراج ليس له اى شرعية ولا شعيية تمكنه من الوقوف امام ارادة الشعب والمجتمع الدولى فهو يريد خروج امن ولن يكون بغباء اخوان مصر يدخل فى صدام ويلقى مصير الطرطور مرسى تمسك بالقصر بدعم من اردوغان فدفن فى القبر ونسيه الجميع اما مرشد الخرفان العام وخرفانه الكبار ففى السجن منذ سبع سنوات ونسيه الجميع واخوان ليبيا يدركون جيدا ان عودة السلام فى ليبيا وضياع السلطة والنال من الخرفان يعنى عودتهم للسجن من جديد !!

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  • حرض عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات المحفل الماسوني فرع ليبيا ( الإخوان المتسلقين ) يحرض ضد التسويه بين الليبيين حتي وان استخدم كلمة حق ولكن اريد بها باطل وهي نوع من دس السم في الدسم ان القضاء علي ذيول الاخوان في ليبيا واجب يقع علي عاتق كل مواطن ليبي ومن حظ ليبيا أن الذيول التابعه فقط موجود في ليبيا بينما الرؤس في مصر وتركيا فالذيل ساهل ان يقطع من كتلة الحسد فبمجرد فصل الذيل عن الجسد فسيموت فالحياه وقفة عز من آجل الوطن الواحد الذي يريد أخوان عبيدة الشيطان تقسيم ليبيا لأنهم اعداء ليبيا والدليل علي انهم اعداء لكم يا ليبيين أنظر الي تفكيكهم مصنع صناعة الادويه من ليببا وحمله الي تركيا التي تحولت الي موطن الأخوان بعدما كانت مصر بلد المنشأ موطن للأخوان المفسدين

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  • المضحك ان الخرفان تتصور السراج شمشون يستطيع ان يفعل مايشاء مع انه مجرد طرطور ودمية فى يد المليشيات وليس له اى شرعية ولا شعبية والكل بما فيهم الخرفان انفسهم اتهموه بالفساد وكونهم يطلبون منه البقاء يعنى انهم يدعمون الفساد علنا المهم عندهم البقاء فى السلطة باى ثمن حتى على اشلاء الشعب الليبى الذى يكرههم وجلبوا مرتزقة لحمايتهم ولكنهم فشلوا وهم الان يستنجدون بفاسد السراج لينقذهم لان اجراء انتخابات حرة تعنى انهم سيعودوا من جديد للسجون مثل اخوانهم الاغبياء فى مصر والسودان

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