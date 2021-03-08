«عقيل»: العالم يدفع لتركيا لإيواء المهاجرين ويطالبنا بتحمل تكاليف تطعيمهم بلقاح كورونا

استنكر عز الدين عقيل، المحلل السياسي، مطالبة منظمة الصحة العالمية، لليبيا، بتغطية تكاليف تطعيم أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي على أراضيها بلقاح كورونا، وقال: “عالم لا يفهم إلا لغة الضغط والابتزاز، ولحظات تستحق أن نفتقد فيها القذافي الذى أدبهم فأحسن تأديبهم”.

أضاف “عقيل” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “فيما يدفع الاتحاد الاوروبي المليارات من اليوروهات رغماً عن أنفه، إلى أردوغان لإعالة المهاجرين في تركيا، وهى الدولة المستقرة، والاقتصاد رقم 17 عالمياً، حتى لا يطلق ضيوفه المنكوبين باتجاهها، منظمة الصحة العالمية تطالب ليبيا، الدولة التى دمرتها الامم المتحده مالكة منظمة الصحة العالمية وحولتها إلى بلد فاشل يعاني اقتصادها الأمرين، ومايزال الكوفيد 19 يفتك بشعبها، تطالبها بتغطية تكاليف تطعيم أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي يلوذون بأرضها ضد الكوفيد”.

واختتم عقيل مستنكراً: “هل سمعتم (بأغرب) من هذا النداء، حتى لا نصفه بالوصف الذى يستحق احتراماً وتقديرا لحضوركم”.