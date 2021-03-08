البشتي: أرجو ألا يحرم الليبيين من توفير قوت يومهم وعودتهم لبيوتهم سالمين

استنكر المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي، حال الغالبية العظمى من الليبيين، ممن لا يجدون قوت يومهم إلا بالكاد، في وقت ينهب أخرين من المال العام بالماليارات.

كتب “البشتي” على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “في ظل هذا النهب الفاحش للمال العام بالمليارات ، نجد أن الكثير من الليبيين البسطاء وهم الاكثرية في بلادنا لا يشغل بالهم إلا توفير قوت يومهم وعودتهم إلى بيوتهم سالمين ، أرجو أن لا يحرمو حتى من هذا الحق الإنساني البسيط”.

وتقع ليبيا في المرتبة الأولى بمؤشر الفساد العالمي، في وقت تحدثت فيت تقارير صحفية عالمية عن صفقات فساد لمسئوليين حاليين بحكومة الوفاق، بمئات الملايين.