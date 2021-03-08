الدبيبة إلى سرت لعرض تشكيلته الوزارية أمام البرلمان

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة سرت لعرض تشكيلته الوزارية على أعضاء مجلس النواب، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، قد أكد في وقت سابق، أن أعضاء مجلس النواب توجهوها أمس الأحد، من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس إلى مدينة سرت.

وبين أن الدبيبه سيذهب لسرت حيث سيعقد النواب جلسة يوم غد الاثنين لمناقشة منح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة قد كشف أن هيكلية الحكومة المؤلفة من 27 حقيبة وزارية منهم 6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الوزراء.

وبين المكتب الإعلامي أنه فيما يخص المثلث الأمني فإن القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية، ورئيس الأركان من المنطقة الغربية، ووزير الداخلية من الجنوب، وفيما يتعلق بالمثلث الاقتصادي فإن وزارة التخطيط، ومؤسسة النفط، والمصرف المركزي، من نصيب الشرق، فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط، وحاز الجنوب على وزارة المالية، وفيما يتعلق بالوزارات السيادية فكان من نصيب الشرق وزارتي الخارجية والتخطيط والغرب وزارتي الاقتصاد والعدل والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية، وبالنسبة للوزارات الإنسانية فإن وزارات السياحة والرياضة من الشرق والشباب والخدمة المدنية من الغرب والشؤون الاجتماعية والثقافة من الجنوب، وفيما يخص الوزارات الخدمية فإن وزارات الموارد المائية والصحة والتعليم والثروة الحيوانية والزراعة من الشرق، فيما كان نصيب الغرب وزارات المواصلات والإسكان والزراعة والتعليم العالي والنفط والحكم المحلي والتعليم التقني وكان من نصيب الجنوب وزارتي العمل والبيئة.