79 إصابة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة في الجنوب

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بلديات الجنوب أمس الأحد، و39 حالة شفاء.

وسجلت 13 حالة وفاة، منها حالة في الشاطئ والمتبقية في سبها، وهذه الحالات اكتشفت خلال الأيام الماضية ولم يبلغ عنها مسبقا، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتسلم المختبر المرجعي التابع للمركز 175 عينة، ظهرت سلبية 104 عينات منها، بينما توزعت العينات الموجبة بواقع 35 حالة في سبها، و39 حالة في الشاطئ، وحالة في كل من الجفرة ومرزق.

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