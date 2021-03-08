ليبيا الان

قنيدي: سنمنح الثقة للحكومة فهذا واجب وطني

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي، إن عقيلة صالح سيترأس جلسة سرت و سنعقد جلسة مكتملة النصاب، وسنمنح الثقة للحكومة لأنه واجب وطني، مشيراً إلى أن البيان الصادر من بعض النواب لا يعبّر عن رأي الأغلبية، وهو مجرد عرقلة لعملية منح الثقة للحكومة.

أضاف “قنيدي” في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: “الجلسة سيحضرها رئيس الحكومة الدبيبة الذي سيتعهد أمام المجلس بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وللمجلس حق سحب الثقة من حكومته إذا أخلّ بهذا التعهد.. تشكيلة الحكومة وهيكلتها سيئة، ولكننا سنمنحها الثقة لأجل الوطن أولا، ولتتمكن من أداء مهامها في ظل عمرها القصير”.

وتابع عضو مجلس النواب: ” ننتظر من الحكومة توحيد المؤسسات ووضع حلول للمشاكل العاجلة التي تواجه المواطن وترهقه، وللمجلس حق سحب الثقة من حكومته إذا قصرت”.

ومن المنتظر أن يلتئم اليوم مجلس النواب في سرت بعد أن تحصل على النصاب المطلوب لعقد جلسة رسمية، حيث تجاوز عدد الأعضاء الحاضرين 110 بحسب مصادر موثوقة من سرت، ومن المرجح أن تحظى حكومة الدبيبة بثقة البرلمان وفقا لآراء نواب وسياسيين ومتابعين للشأن الليبي.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • أن ابرز المعرقلين هم عصابة اخوان الشياطين هاهم يسخرون أعلامهم المنحرف عن شرف المهنه ضد مصلحة ليبيا فيحرضون به ومن خلاله ضد أي تسويه للخلاف الليبيين وضد جمعهم في حكومه واحده في بلد واحد ان القضاء علي ذيول الاخوان في ليبيا واجب يقع علي عاتق كل مواطن ليبي ومن حظ ليبيا أن الذيول التابعه فقط موجوده في ليبيا بينما الرؤس في مصر وتركيا فالذيل ساهل ان يقطع من كتلة الجسد فبمجرد فصل الذيل عن الجسد فسيموت فالحياه وقفة عز من آجل الوطن الواحد الذي يريد أخوان عبيدة الشيطان تقسيم ليبيا لأنهم اعداء ليبيا والدليل علي انهم اعداء لكم يا ليبيين أنظر الي تفكيكهم مصنع صناعة الادويه من ليببا وحمله الي تركيا التي تحولت الي موطن الأخوان بعدما كانت مصر بلد المنشأ موطن للأخوان المفسدين

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