قنيدي: سنمنح الثقة للحكومة فهذا واجب وطني

قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي، إن عقيلة صالح سيترأس جلسة سرت و سنعقد جلسة مكتملة النصاب، وسنمنح الثقة للحكومة لأنه واجب وطني، مشيراً إلى أن البيان الصادر من بعض النواب لا يعبّر عن رأي الأغلبية، وهو مجرد عرقلة لعملية منح الثقة للحكومة.

أضاف “قنيدي” في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: “الجلسة سيحضرها رئيس الحكومة الدبيبة الذي سيتعهد أمام المجلس بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وللمجلس حق سحب الثقة من حكومته إذا أخلّ بهذا التعهد.. تشكيلة الحكومة وهيكلتها سيئة، ولكننا سنمنحها الثقة لأجل الوطن أولا، ولتتمكن من أداء مهامها في ظل عمرها القصير”.

وتابع عضو مجلس النواب: ” ننتظر من الحكومة توحيد المؤسسات ووضع حلول للمشاكل العاجلة التي تواجه المواطن وترهقه، وللمجلس حق سحب الثقة من حكومته إذا قصرت”.