العرادي: منح الثقة لحكومة الدبيبة بدون تعديل دستوري يمثل انقلابًا ناعمًا متكامل الأركان

ليبيا – نبه القيادي في جماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي لتبعات منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة من دون تعديل دستوري.

العرادي أوضح في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أن هذا التعديل يجب أن يضمن استلام المجلس الرئاسي الجديد لاختصاصاته وفقًا لما جاء في خارطة الطريق، مؤكدًا أنه ليس بالضد من منح الثقة رغم هزالة القائمة الوزارية المسربة.

وأضاف العرادي أنه حذر من تبعات منح الثقة من دون تعديل دستوري؛ لأنه يمثل انقلابًا ناعمًا متكامل الأركان. مبينًا أن المنح يعني إحلال حكومة الدبيبة محل حكومة الثني، وأن الرئاسي الجديد لن يكون له محل من الإعراب، وإذا تنازل الرئاسي الحالي عن السلطة فإن رئيس مجلس النواب سيكون القائد الأعلى للجيش من دون منازع.

وناشد العرادي السراج ومن معه بعدم التنازل عن السلطة الممنوحة لهم بموجب الاتفاق السياسي، إلا بإجراءات صحيحة وتعديل دستوري، يمكّن المجلس الرئاسي الجديد من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في خارطة الطريق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية