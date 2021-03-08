تقرير تحليلي: لا بد أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورًا قياديًا في انتقال ليبيا للوضع الطبيعي

ليبيا – ألقى تقرير تحليلي نشره الموقع الرسمي لقناة “أس أي بي سي” الجنوب إفريقية الناطقة بالإنجليزية بلائمة الدمار الذي لحق بليبيا على القوى الغربية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن قتل العقيد الراحل القذافي والتخلص من نظامه بالطريقة الوحشية لم يكن مقبولًا؛ لأنه قائد إفريقي بارز سعى لخير بلاده والقارة السمراء. مبينًا أن عدد كبير من الليبيين تحولوا من امتلاك وظيفتين في وقت واحد إلى النوم على معدة فارغة في بلد الثروات الهائلة.

وأعرب التقرير عن استغراب معديه من صمت الأفارقة الذي يصم الآذان بعد مرور 10 أعوام على تدمير ليبيا التي تمثل جوهرة من جواهر تاج إفريقيا، مشددًا على وجوب استفادة الدروس والعبر، ومنها اضطلاع الاتحاد الإفريقي بالدور المناسب وبناء إستراتيجية لتدخله في نزاعات القارة السمراء.

وأكد التقرير وجوب دخول الاتحاد على خط الصراع الجاري في ليبيا ولعب دور قيادي في حل النزاع وليس في صنعه، وهو ما يحتم على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وباقي الدول التراجع خطوة إلى الخلف، والسماح للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بالإشراف على انتقال البلاد إلى الوضع الطبيعي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية أن يتعدى دور الاتحاد دور المتفرج على أي صراع على الأرض الإفريقية، وألّا يسمح للقوى الأجنبية بالسيطرة. مبينًا وجوب شروع الاتحاد الإفريقي بعملية ترتيب البيت الداخلي له؛ لأن التأخر في المشاركة أفضل من عدمها.

ترجمة المرصد – خاص

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