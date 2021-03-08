مالطا ترفع الحجز عن طائرتين تابعتين لشركة ليبية

رفعت المحاكم المالطية الحجز النهائي على طائرتين تابعتين للشركة المتحدة للطيران، وذلك بعد مفاوضات عدة أدت إلى تسوية الحكم.

وفي هذا الصدد، تلقّت إدارة الشركة إشعارًا من المحاكم المالطية، تُفيد برفع الحجز النهائي على طائرتين من نوع “قلوبال 5000″، إذ وقع الحجز على هاتين الطائرتين الحديثتيْن بدولة مالطا منذ أكثر من 5 سنوات؛ نتيجة لديون سابقة لم تتم تسويتها؛ نتيجة لإجراءات إدارية خارجة عن سيطرة الشركة.

وفي وقت سابق، بحث مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، رفقة رئيس مجلس الإدارة لشركة المتحدة للطيران؛ موضوع الحجز الواقع على طائرات الشركة المتحدة للطيران التابعة للصندوق بدولة مالطا، وسبل عودتها للأراضي الليبية.

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