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«الرعيض»: سنحاول تضمين مخرجات جنيف وتونس في بنود جلسة منح الثقة للحكومة

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، إن عدد النواب الموجودين في سرت حاليا 96 نائبا، وأن  الجلسة ستعقد مساء بعد وصول عدد من النواب صباح هذا اليوم لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

أضاف عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية صباح اليوم – رصدتها “الساعة 24”: “سنحاول تضمين مخرجات جنيف وتونس في بنود الجلسة، إضافة إلى منح الثقة للحكومة” وفق قوله.

ومن المنتظر أن يلتئم اليوم مجلس النواب في سرت بعد أن تحصل على النصاب المطلوب لعقد جلسة رسمية، حيث تجاوز عدد الأعضاء الحاضرين 110 بحسب مصادر موثوقة من سرت، ومن المرجح أن تحظى حكومة الدبيبة بثقة البرلمان وفقا لآراء نواب وسياسيين ومتابعين للشأن الليبي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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