ليبيا تدعو الشركات التونسية لاستئناف مشاريعها المتوقفة

ذكر المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، في بيان له عبر منصته الرسمية، أن الحكومة الليبية دعت كافة الشركات التونسية، التي كانت مُتعاقدة، والتي توقفت كافة مشاريعها منذ عام 2010، إلى ضرورة تفعيل العقود والتفاوض معها؛ للرجوع إلى العمل.

وفي وقت سابق، حثّ سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، المؤسسات التونسية، على ضرورة المُشاركة في أعمال إعادة إعمار ليبيا، قبل أن يفوت الأوان، وتسيطر دول أخرى على كامل حصة المشروعات المرتقبة، مُشدّدًا على أن هذه الخطوة تتطلّب من تونس تنشيط موانئها تجاه ليبيا، في إشارة إلى أهمية التجارة والتواصل البحري بين البلدين.

ومازالت ليبيا تغازل الاستثمارات الأجنبية، مُعزّزة ذلك بموقعها الجغرافي الاستراتيجي في البحر المتوسط واتساع رقعتها الجغرافية وشاطئها الكبير وصحرائها البكر، التي فشلت الدولة منذ أكثر من نصف قرن في الاستثمار فيها بالشكل الصحيح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية