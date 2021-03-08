بمناسبة يوم المرأة.. كوبيش: سنواصل دعم النساء الليبيات

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، أن ” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سوف تواصل العمل مع النساء الليبيات ودعمهن في المراحل التالية من المرحلة الانتقالية لتيسير مشاركتهن الفعالة والهادفة في الحياة السياسية وعمليات بناء السلام وإعادة الإعمار في ليبيا.”

وقال كوبيش بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: “منذ أكثر من عقد من الزمان، كانت المرأة الليبية تكافح من أجل دور أكبر وهادف في الحياة العامة، ومن أجل العدالة، والحقوق، والمساواة، ومن أجل الصحة والازدهار لأنفسهن وأسرهن. تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم تمكين المرأة الليبية، من خلال المشاركة العادلة في جميع مستويات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كعامل اساسي ومحفز نحو السلام المستدام والوحدة والأمن والازدهار.”